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Доллар в обменных пунктах продают по 489 тенге
19 Июля 2022 10:45

Доллар в обменных пунктах продают по 489 тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В обменных пунктах Нур-Султана и Алматы доллар продают по 489 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным портала Kurs.kz , в обменных пунктах Нур-Султана курс доллара колеблется от 484 до 489 тенге. В Алматы один доллар продают от 487 до 489 тенге.

Средний курс на сегодня в Алматы к этому часу составляет 482.20 тенге, а в Нур-Султане - 480.97.

Официальный курс Национального банка на 19 июля - 484,18 тенге за один доллар.

А вот российский рубль в обменных пунктах Нур-Султана продают от 7,8 до 8,8 тенге.

Ранее сообщалось, что египетский фунт упал до рекордно низких значений с 2016 года по отношению к доллару США.

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Автор:
Корреспондент

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