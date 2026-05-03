Доллар в Иране достиг исторического максимума
На свободном валютном рынке Ирана стоимость американской валюты составила 184 000 туманов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.
Курс доллара США по отношению к иранской национальной валюте достиг исторического максимума.
До начала атак США и Израиля 28 февраля один доллар США торговался примерно за 160 000 туманов.
Курс иранской национальной валюты вновь снизился на фоне вызванного недавней войной экономического давления и жестких санкций со стороны США.
Ранее Иран предложил вести расчеты в риалах за транзит через Ормузский пролив.