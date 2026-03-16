РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:11, 16 Март 2026 | GMT +5

    Доллар существенно снизился к тенге на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 486,20 тенге, снизившись на 4,49 тенге. Официальный курс Национального банка на 16 марта установлен на уровне 491,29 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 484,01 тенге, продают по 491,01 тенге. Евро можно приобрести по 552,00 тенге, а продать по 563,49 тенге. Рубль покупают по 5,90, продают по 6,40 тенге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 485,55 тенге, продают по 488,00 тенге. Евро торгуется в диапазоне 554,67 — 560,71 тенге, а рубль: 6,00 — 6,14 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 485,93 тенге, а продают по 487,97 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 553,86 — 560,41 тенге, а рубль в районе 5,98 — 6,08 тенге.

    По итогам дневных торгов 13 марта средневзвешенный курс доллара составил 491,29 тенге, снизившись на 0,02 тенге. 

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают