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    17:00, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Доллар резко подорожал в Казахстане

    Доллар
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 457,98, поднявшись на 4,92 тенге. Официальный курс Национального банка на 18 июня равен 452,92 тенге за доллар.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент в обменниках Алматы доллары в среднем покупают по 459,46 тенге, а продают по 461,93 тенге, в обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 456,97 тенге, продают по 462,00.

    17 июня по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 452,92 тенге.

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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