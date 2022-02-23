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Доллар продолжает расти

23 Февраля 2022 11:49
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Доллар продолжает расти

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара продолжает расти по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По состоянию на 11:20 средневзвешенный курс доллара составил 437,35 тенге, поднявшись на 3,23 тенге. Официальный курс доллара Национального банка на 23 февраля составляет 433,39 тенге.

По данным kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллары покупают по 437,32, а продают по 439,03 тенге, евро – 495,07-498,51 тенге, в обменниках Нур-Султана доллар покупают в среднем по 437,11 тенге, продают по 438,52 тенге. Евро - 494,20-497,04.

Ранее эксперт дал прогноз по росту курса доллара к тенге.

Ранее в Нацбанке рассказали, как тенге отреагировал на эскалацию геополитической напряженности вокруг Украины.

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#Нацбанк Казахстана   #Алматы   #KASE   #Экономика   #Биржи   #Тенге  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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