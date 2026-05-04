    Доллар продолжает дорожать по отношению к тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 464,53 тенге, поднявшись на 1,44 тенге. Официальный курс Национального банка на 4 мая установлен на уровне 462,91 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 461,00 тенге, продают по 468,00 тенге. Евро можно приобрести по 539,00 тенге, а продать по 549,00 тенге. Рубль покупают по 6,00 продают по 6,30 тенге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 463,23 тенге, продают по 465,28 тенге. Евро торгуется в диапазоне 542,91 - 547,94 тенге, а рубль: 5,94 - 6,08 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 464,41 тенге, а продают по 466,45 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 541,75 – 546,18 тенге, а рубль в районе 6,01 – 6,08 тенге.

    По итогам дневных торгов 30 апреля средневзвешенный курс доллара составил 462,91 тенге, поднявшись на 1,14 тенге. 

    Еламан Турысбеков
