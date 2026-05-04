Доллар продолжает дорожать по отношению к тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 464,53 тенге, поднявшись на 1,44 тенге. Официальный курс Национального банка на 4 мая установлен на уровне 462,91 тенге.



Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 461,00 тенге, продают по 468,00 тенге. Евро можно приобрести по 539,00 тенге, а продать по 549,00 тенге. Рубль покупают по 6,00 продают по 6,30 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 463,23 тенге, продают по 465,28 тенге. Евро торгуется в диапазоне 542,91 - 547,94 тенге, а рубль: 5,94 - 6,08 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 464,41 тенге, а продают по 466,45 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 541,75 – 546,18 тенге, а рубль в районе 6,01 – 6,08 тенге.

По итогам дневных торгов 30 апреля средневзвешенный курс доллара составил 462,91 тенге, поднявшись на 1,14 тенге.