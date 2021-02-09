11:13, 09 Февраль 2021 | GMT +6
Доллар продолжает дешеветь на торгах
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар подешевел по сравнению с вечером 8 февраля на 1,26 тенге – до 417,54 тенге за доллар.
Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 9 февраля составляет 418,82 тенге за доллар.
Стоит отметить, что тенге продолжает свое укрепление по итогам торгов на бирже.
По данным сайта Kurs.kz, в Алматы доллар в обменниках покупают по 417,26 тенге, продают по 418,78 тенге за доллар. В Нур-Султане - 417,34 и 418,47 тенге соответственно.