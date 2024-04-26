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    17:11, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Доллар подешевел на торгах в РК

    доллар
    Фото: Kazinform

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 443,35, снизившись на 0,91 тенге. Официальный курс Национального банка на 26 апреля равен 444,22 тенге за доллар.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент в обменниках Алматы доллары в среднем покупают по 443,36 тенге, а продают по 444,86 тенге, в обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 442,13 тенге, продают по 447,13.

    25 апреля по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 444,22 тенге.

    Теги:
    Доллар Тенге Астана Обменники Алматы Курс валют KASE
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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