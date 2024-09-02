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    16:18, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Доллар немного укрепился на торгах

    Доллар
    Фото: freepik

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 482,53 тенге, поднявшись на 0,92 тенге. Официальный курс Национального банка на 2 сентября равен 481,63 тенге за доллар.

    По данным Kurs.kz, на данный момент в обменниках Алматы доллары в среднем покупают по 482,08 тенге, а продают по 483,79 тенге, в обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 479,99 тенге, продают по 484,97 тенге.

    29 августа по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 481,63 тенге.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Валюта Доллар Курс валют Биржи
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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