Доллар немного подешевел к тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 484,78 тенге, снизившись на 2,46 тенге. Официальный курс Национального банка на 8 июня установлен на уровне 487,44 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 483,01 тенге, продают по 490,01 тенге. Евро можно приобрести по 558,04 тенге, а продать по 568,04 тенге. Рубль покупают по 6,30 продают по 6,60 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 485,27 тенге, продают по 487,43 тенге. Евро торгуется в диапазоне 558,95 — 564,18 тенге, а рубль: 6,40 — 6,52 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 485,37 тенге, а продают по 487,44 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 557,98 — 564,33 тенге, а рубль в районе 6,44 — 6,50 тенге.

По итогам дневных торгов 5 июня средневзвешенный курс доллара составил 487,44 тенге, поднявшись на 2,26 тенге.