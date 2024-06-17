Доллар продолжил рост: курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 452,53 тенге, продажи - 454,45 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 450,00 тенге, продают по 455,00 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 483,91 тенге, продают по 487,88 тенге. В Астане средний курс покупки - 483,01 тенге, продажи - 489,03 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,93 тенге, продают по 5,01 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,90 тенге, продают по 5,05 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 450,79 тенге, 1 евро – 482,21 тенге, 1 рубль – 5,05 тенге.