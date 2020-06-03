Долгожданный мост в Уральске откроют раньше срока

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Строительство Уральского путепровода протяженностью 988 метров близится к завершению. Объект будет сдан раньше запланированных сроков, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Путепровод в Уральске разобрали еще осенью в 2018 году. Изначально планировали сдать объект через три года, но подрядная организация ТОО «Ка-Строй LTD» завершает строительство намного раньше намеченных сроков. В данный момент идут работы по укладке мелкозернистого асфальта. Закончены работы по устройству перильных ограждений, карнизных блоков, гидроизоляции конструкции моста, проложен щебеночный слой. Идут работы по барьерному ограждению и укладке бордюров. Аким области Гали Искалиев осмотрел ход строительных работ и отметил, что качество бордюров оставляет желать лучшего.

«Жители жалуются, что бордюры осыпаются на улицах города. Национальный центр качества дорожных активов по ЗКО сделал отбор проб установленных бордюров и произвел контроль качества. Результаты плачевны: из 300 штук взятых проб требованиям соответствует всего 61 образец», – сказал глава региона.

Он дал поручение подрядным компаниям проверить качество привезенных бордюров, оставив для работы только те, которые полностью соответствуют установленным требованиям к строительным материалам.

«Работы ведем с опережением графика, уже на 95% выполнен объем работ. Есть претензии к качеству бордюров, мы проверили образцы, они не соответствуют техническим требованиям. Ждем другую партию с Павлодарского завода. Сейчас мы заканчиваем укладку первого слоя асфальта, затем проложим второй слой и перейдем на чистовую отделку. Планируем сдать мост в эксплуатацию уже в июле текущего года», – говорит представитель подрядной организация ТОО «Ка-Строй ЛТД».