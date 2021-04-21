Долгожданная школа появится в районе Биржан сал в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вместо заброшенной аварийной школы в селе Буланды района Биржан сал Акмолинской области к 2022 году появится новая школа на 80 мест. Объект вошел в Дорожную карту и его строительство будет держаться на контроле партией «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского областного филиала партии «Nur Otan».

Огромные трещины и протекающая крыша… Жители села Буланды давно не разрешают своим детям и близко подходить ко зданию школы, ведь еще в 2019 году ему было присвоено IV категория аварийности. А это значит, что находиться внутри школы крайне опасно .

«Этот вопрос жители села поднимали не раз. В декабре 2020 года в рамках поездки республиканского предвыборного штаба в Акмолинскую область жители села Буланды района Биржан сал обратились с просьбой оказать содействие в решении вопроса по строительству школы в селе. Типовая трехэтажная школа на 216 мест построена в 1989 году и находится в аварийном состоянии», - рассказала пресс-секретарь акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» Динара Дуйсен.

Областным филиалом партии «Nur Otan» и местными исполнительными органами на сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на строительство школы на 80 мест в селе Буланды района Биржан сал и получено положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы. Проект предложен для реализации в рамках «Дорожной карты занятости на 2021 год». Срок ввода в эксплуатацию - 2022 год.

По информации ведомства, открытый конкурс на строительство школы был объявлен 16 апреля текущего года. Вопрос находится на контроле в Акмолинском областном филиале партии «Nur Otan».

Всего же, как уточнила Д. Дуйсен, в регионе планируется строительство 10 новых школ в селах и одной школы в городе Кокшетау, а также расширение площади четырех школ областного центра за счет строительства дополнительных учебных корпусов для ликвидации трехсменного образования.

«В 2021 году предусмотрен в ремонт школы города Державинска Жаркаинского района, строительство школы в селе Буланды района Биржан сал и в селе Фурманова Жаркаинского района для ликвидации аварийности объектов образования. Ежегодно планируется ремонт 12 объектов образования и поэтапное оснащение всех 555 школ области кабинетами химии, биологии, физики», - добавили в ведомстве.