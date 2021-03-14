Долгострой с десятилетней историей завершат в Нур-Султане в текущем году
«Одним из насущных вопросов, над которым мы ведем системную работу, является завершение строительства долгостроев города. Сегодня ознакомился с ходом строительства ряда долгостроев. Это ЖК «Жеты жол», «Зере-1», «Акерке-2». Все они на протяжении долгих лет стояли практически в замороженном виде, работы не велись. Несмотря на то, что прошлый год выдался тяжелым из-за мировой пандемии, сделали все возможное, чтобы строительные работы не останавливались.
К примеру, у долгостроя ЖК «Зере-1» семилетняя история, здесь почти 200 дольщиков. Таким образом, в первую очередь подготовили всю проектно-сметную документацию как на дом, так и на инженерные сети. Здесь был только каркас дома, провели работы по фасаду ЖК, установили окна, двери, лифты. Также проведены работы по наружной и внутренней отделке. Жилой комплекс подключен к инженерным сетям: к водоотведению, электричеству, теплу и канализации.
У долгостроя «Акерке-2» практически аналогичная ситуация. Дольщики также ждут свои квартиры на протяжении более семи лет. Здесь их более 150 семей. В данном ЖК достроили каркас дома, установили окна, двери, лифты. Подготовили проектно-сметную документацию, провели работы по фасаду. Одним из больших вопросов был снос гаражей. Провели работы по выкупу гаражей, это позволяет подвести к дому инженерные сети.
В другом долгострое - в ЖК «Жеты жол» - почти 600 дольщиков. У дома уже десятилетняя история. Провели работы по корректировке проектно-сметной документации на дом и инженерные сети, подняли этажи. Продолжаются работы по установке окон, прокладке инженерных сетей и т.д.
Поручил не сбавлять темпы строительства, уделять особое внимание качеству домов, по завершении строительных работ приступить к благоустройству территорий. Все три долгостроя сдадим в текущем году.
За полтора года (с лета 2019 года) количество долгостроев сократили более чем в два раза. На всех объектах долевого строительства разная картина: где-то только котлован, где-то поднят каркас, где-то нужно было полностью снести возведённые блоки - так как они не предназначены для проживания и представляют опасность. Тем не менее, по каждому долгострою есть пошаговый план мероприятий. В текущем году планируем выдать ключи от долгожданных квартир ещё 7 тысяч дольщикам», - написал аким.