Долгострой с десятилетней историей завершат в Нур-Султане в текущем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о работах, проводимых в жилых комплексах, строительство которых затянулось, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Одним из насущных вопросов, над которым мы ведем системную работу, является завершение строительства долгостроев города. Сегодня ознакомился с ходом строительства ряда долгостроев. Это ЖК «Жеты жол», «Зере-1», «Акерке-2». Все они на протяжении долгих лет стояли практически в замороженном виде, работы не велись. Несмотря на то, что прошлый год выдался тяжелым из-за мировой пандемии, сделали все возможное, чтобы строительные работы не останавливались.

К примеру, у долгостроя ЖК «Зере-1» семилетняя история, здесь почти 200 дольщиков. Таким образом, в первую очередь подготовили всю проектно-сметную документацию как на дом, так и на инженерные сети. Здесь был только каркас дома, провели работы по фасаду ЖК, установили окна, двери, лифты. Также проведены работы по наружной и внутренней отделке. Жилой комплекс подключен к инженерным сетям: к водоотведению, электричеству, теплу и канализации.

У долгостроя «Акерке-2» практически аналогичная ситуация. Дольщики также ждут свои квартиры на протяжении более семи лет. Здесь их более 150 семей. В данном ЖК достроили каркас дома, установили окна, двери, лифты. Подготовили проектно-сметную документацию, провели работы по фасаду. Одним из больших вопросов был снос гаражей. Провели работы по выкупу гаражей, это позволяет подвести к дому инженерные сети.

В другом долгострое - в ЖК «Жеты жол» - почти 600 дольщиков. У дома уже десятилетняя история. Провели работы по корректировке проектно-сметной документации на дом и инженерные сети, подняли этажи. Продолжаются работы по установке окон, прокладке инженерных сетей и т.д.

Поручил не сбавлять темпы строительства, уделять особое внимание качеству домов, по завершении строительных работ приступить к благоустройству территорий. Все три долгостроя сдадим в текущем году.

За полтора года (с лета 2019 года) количество долгостроев сократили более чем в два раза. На всех объектах долевого строительства разная картина: где-то только котлован, где-то поднят каркас, где-то нужно было полностью снести возведённые блоки - так как они не предназначены для проживания и представляют опасность. Тем не менее, по каждому долгострою есть пошаговый план мероприятий. В текущем году планируем выдать ключи от долгожданных квартир ещё 7 тысяч дольщикам», - написал аким.