Долгострой с 13-летней историей завершили в Астане
Спустя 13 лет завершилось строительство жилого комплекса «Триумф Сити» в Астане. Об этом сообщил аким города Женис Касымбек в Instagram, передает агентство Kazinform.
— Завершилась история еще одного ЖК-долгостроя. Строительство ЖК «Триумф Сити» началось еще в 2011 году. Спустя 13 лет дольщики первой очереди многоквартирного жилого комплекса получили ключи от долгожданных квартир. Продолжаются работы по благоустройству.
ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» была проделана большая системная работа по завершению строительства данного дома, приведению документации в порядок. Планируется, что жители 2-3-й очереди получат ключи от квартир в ближайшее время, — написал аким.
По его информации, ранее благодаря поддержке государства было завершено строительство более 140 ЖК-долгостроев. Это позволило решить проблемы порядка 15,5 тысячи семей-дольщиков.
— На этот год остается 10 домов-долгостроев. Часть из них завершили, остальную планируем завершить до конца июня этого года. По каждому объекту есть пошаговый план мероприятий.
Завершение строительства долгостроев находится на контроле у Главы государства, — добавил Женис Касымбек.