Долгострой с 13-летней историей завершили в Астане

Спустя 13 лет завершилось строительство жилого комплекса «Триумф Сити» в Астане. Об этом сообщил аким города Женис Касымбек в Instagram , передает агентство Kazinform.

— Завершилась история еще одного ЖК-долгостроя. Строительство ЖК «Триумф Сити» началось еще в 2011 году. Спустя 13 лет дольщики первой очереди многоквартирного жилого комплекса получили ключи от долгожданных квартир. Продолжаются работы по благоустройству.

ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» была проделана большая системная работа по завершению строительства данного дома, приведению документации в порядок. Планируется, что жители 2-3-й очереди получат ключи от квартир в ближайшее время, — написал аким.