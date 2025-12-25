Долгосрочный подход в социальных проектах

Инициативы в сфере поддержки детей, образования и формирования инклюзивной среды реализуются на постоянной основе и в сотрудничестве с профильными организациями и фондами.

— Для нас важно, чтобы социальные инициативы приносили пользу и помогали подрастающему поколению учиться, развиваться и участвовать в жизни общества, — отмечает Белла Тормышева, вице-президент по корпоративным коммуникациям Air Astana.

Фото: Air Astana

Одним из ключевых направлений является поддержка детей с особыми образовательными потребностями. Компания на протяжении нескольких лет сотрудничает с профильными центрами в Алматы, оказывающими психолого-педагогическую и диагностическую помощь детям. Поддержка выстроена системно и включает передачу развивающих материалов и игрушек, подобранных с учетом рекомендаций специалистов и особенностей детей. Такие инициативы помогают детям развивать моторику, внимание, мышление и социальные навыки, которые особенно важны для их полноценного развития.

Долгосрочный характер носит и работа в сфере детского здоровья. Air Astana участвует в перевозке тяжелобольных детей, лечение которых недоступно в стране, помогая семьям добраться к медицинским учреждениям за рубежом. Дополнительно на регулярной основе проводятся благотворительные мероприятия в медицинских организациях, в том числе новогодние утренники для детей, находящихся на длительном лечении. Отдельное направление — поддержка общественных фондов, оказывающих поддержку детям с особенностями развития, включая организации, работающим с детьми с синдромом Дауна.

Фото: Air Astana

Принцип устойчивости отражен и в подходе к вопросам инклюзивности. В рамках инициатив по повышению осведомленности об аутизме сотрудники авиакомпании прошли обучение по корректной коммуникации с пассажирами с расстройствами аутистического спектра. Эти меры дополняются информационными форматами: ко Дню распространения информации об аутизме на рейсах распространялись специальные раскраски с рисунками детей из профильных центров. Такой формат позволяет привлекать внимание к теме инклюзивности и поддерживать творчество детей, вовлеченных в проект.

Поддержка образования и молодежи также выстроена на долгосрочной основе. В рамках корпоративной программы дорожных грантов «Жас Қыран» талантливые дети получают возможность бесплатно вылетать за границу для участия в международных соревнованиях. В 2025 году дорожные гранты получили около 50 юных казахстанцев, что позволяет расширить доступ к международному опыту для школьников с разных уголков страны.

Фото: Air Astana

Еще одним примером долгосрочного подхода стала передача книг на казахском языке в детскую городскую библиотеку Алматы. В этом году в рамках инициативы было передано 1000 экземпляров современной литературы для детской и подростковой аудитории, что стало вкладом в развитие широкого доступа к казахоязычной литературе. Книги используются в библиотечных программах, чтении по интересам и образовательных занятиях, создавая новые возможности для детей из разных районов города.

Социальные проекты Air Astana охватывают разные направления, однако объединены общим принципом — регулярная, практическая поддержка и устойчивая польза обществу.