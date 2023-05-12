АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Долги «Казводхоза» перед международными финансовыми организациями превышают 100 млрд тенге. Однако на предприятии готовы отказаться от этих займов, провести ревизию объектов, куда были направлены эти средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Львиную долю нынешних затрат предприятия составляют международные финансовые займы в сумме более 100 млрд тенге. Сумма предусмотрена для восстановления наших каналов. Но мы сейчас изучаем, что нужно пересмотреть, чтобы уменьшить ту заявку. Скорее всего будем проводить переговоры с международными финансовыми организациями. Мы хотим отказаться от займов, так как собственными силами мы можем всю ту же работу проделать. Эти средства мы брали на ремонт каналов. Сам весь этот займ ошибочный. Мы делаем ревизию всех объектов, на которые были направлены эти средства», - сказал на брифинге руководитель группы «Водные ресурсы» офиса цифровой трансформации Минэкологии Каирбек Сисембин.

И.о. генерального директора «Казводхоза» Асель Абильева объяснила, что были привлечены займовые средства Европейского банка развития и Исламского банка развития.

«Идет неосвоение займовых средств. Причина – некорректно были взяты ПСД на восстановление агрегационных сетей. Займы брали с 2017 года под госгарантию на реконструкцию водохозяйственных и гидромелиоративных систем четырех областей: Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской и Алматинской. На реализацию проектов Евразийским банком развития было выделено 60,9 миллиардов тенге. Исламский банк развития выделил на проект восстановления ирригации и дренажа 53,2 миллиарда тенге», - пояснила Асель Абильева.

По словам руководителя группы «Водные ресурсы» офиса цифровой трансформации Минэкологии Каирбека Сисембина, уже использованы 40% займов.

«Если сейчас остановить, мы не упадем в долговую яму. У нас есть программа - оплата через тарифы. Единый тариф, оплата производится за счет денежных средств, которые мы получаем от фермеров. Где-то до сих пор платят наличными. Сейчас работаем над тем, чтобы уйти от наличной оплаты. Хотим пересмотреть все реализуемые проекты», - добавил он.