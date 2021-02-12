РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:08, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Долевое участие: когда завершат строительство всех проблемных домов в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году все республиканские дороги будут реконструированы, отремонтированы и обеспечены придорожным сервисом. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на расширенном заседании фракции Nur Otan в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжится работа по обеспечению комфортных и безопасных условий жизни в городах, включая малые и моногорода. К 2023 году будет завершено строительство всех проблемных жилых домов долевого строительства. К 2025 году все республиканские дороги будут реконструированы, отремонтированы и обеспечены придорожным сервисом. В текущем году будет модернизировано 2,2 тыс. км автодорог и 66% республиканских дорог будут обеспечены придорожным сервисом», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что в 2025 году все областные центры и города республиканского значения будут охвачены высокоскоростным интернетом 5G. В текущем году будет осуществлён пилотный запуск в г. Нур-Султане, в 2022 году – в городе Алматы с последующим введением в промышленную эксплуатацию в городах республиканского значения и всех областных центрах.

    «Более 350 тыс. человек получат доступ к газу в городах Нур-Султан, Караганды, Жезказган и Темиртау. В 2021 году 68 тыс. чеовек получат доступ к газу с ежегодным расширением охвата до целевого показателя», - резюмировал Аскар Мамин.


    Теги:
    Правительство Другие государственные органы Главная Жилье Строительство Премьер-министр РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:30
    Центральное водоснабжение появится в двух районах Семея
    Сегодня, 12:16
    Пресечена деятельность финансовой пирамиды в Акмолинской области
    Сегодня, 12:15
    Подозреваемых по делу об изнасиловании семилетнего мальчика в элитной школе Алматы пока нет - МВД
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!