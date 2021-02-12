Долевое участие: когда завершат строительство всех проблемных домов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году все республиканские дороги будут реконструированы, отремонтированы и обеспечены придорожным сервисом. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на расширенном заседании фракции Nur Otan в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжится работа по обеспечению комфортных и безопасных условий жизни в городах, включая малые и моногорода. К 2023 году будет завершено строительство всех проблемных жилых домов долевого строительства. К 2025 году все республиканские дороги будут реконструированы, отремонтированы и обеспечены придорожным сервисом. В текущем году будет модернизировано 2,2 тыс. км автодорог и 66% республиканских дорог будут обеспечены придорожным сервисом», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в 2025 году все областные центры и города республиканского значения будут охвачены высокоскоростным интернетом 5G. В текущем году будет осуществлён пилотный запуск в г. Нур-Султане, в 2022 году – в городе Алматы с последующим введением в промышленную эксплуатацию в городах республиканского значения и всех областных центрах.

«Более 350 тыс. человек получат доступ к газу в городах Нур-Султан, Караганды, Жезказган и Темиртау. В 2021 году 68 тыс. чеовек получат доступ к газу с ежегодным расширением охвата до целевого показателя», - резюмировал Аскар Мамин.