Долевое строительство: 9 объектов планируют сдать в Астане
Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев озвучил количество проблемных объектов долевого строительства в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Один из механизмов обеспечения жильем граждан является долевое участие в жилищном строительстве, в рамках которого имеется ряд частных застройщиков, недобросовестно исполняющих свои обязательства. Так, в стране насчитывается 39 проблемных объектов долевого строительства в 8 регионах, - сказал Канат Шарлапаев на заседании Правительства.
Согласно данным министерства, в г. Астана – 9, г. Алматы – 1, Акмолинской области – 4, Атырауской области – 5, Актюбинской области – 11, Мангистауской области – 6, Северо-Казахстанской области – 1, Восточно-Казахстанской области – 2.
- В целях ввода незавершенных объектов государством оказываются необходимые меры по выделению финансирования и поиску инвесторов. По итогам первого полугодия текущего года в Астане планируется завершить 9 объектов (10 домов) долевого строительства и выдать ключи порядка 484 семьям. По остальным регионам ведутся судебные разбирательства в отношении частных застройщиков, - добавил министр.