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    11:30, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Долевое строительство: 9 объектов планируют сдать в Астане

    стройка
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев озвучил количество проблемных объектов долевого строительства в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Один из механизмов обеспечения жильем граждан является долевое участие в жилищном строительстве, в рамках которого имеется ряд частных застройщиков, недобросовестно исполняющих свои обязательства. Так, в стране насчитывается 39 проблемных объектов долевого строительства в 8 регионах, - сказал Канат Шарлапаев на заседании Правительства.

    Согласно данным министерства, в г. Астана – 9, г. Алматы – 1, Акмолинской области – 4, Атырауской области – 5, Актюбинской области – 11, Мангистауской области – 6, Северо-Казахстанской области – 1, Восточно-Казахстанской области – 2.

    - В целях ввода незавершенных объектов государством оказываются необходимые меры по выделению финансирования и поиску инвесторов. По итогам первого полугодия текущего года в Астане планируется завершить 9 объектов (10 домов) долевого строительства и выдать ключи порядка 484 семьям. По остальным регионам ведутся судебные разбирательства в отношении частных застройщиков, - добавил министр.

    Теги:
    Правительство Регионы Астана Министерство промышленности и строительства Жилье Строительство
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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