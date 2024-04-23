Долевое строительство: 9 объектов планируют сдать в Астане

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев озвучил количество проблемных объектов долевого строительства в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Один из механизмов обеспечения жильем граждан является долевое участие в жилищном строительстве, в рамках которого имеется ряд частных застройщиков, недобросовестно исполняющих свои обязательства. Так, в стране насчитывается 39 проблемных объектов долевого строительства в 8 регионах, - сказал Канат Шарлапаев на заседании Правительства.

Согласно данным министерства, в г. Астана – 9, г. Алматы – 1, Акмолинской области – 4, Атырауской области – 5, Актюбинской области – 11, Мангистауской области – 6, Северо-Казахстанской области – 1, Восточно-Казахстанской области – 2.