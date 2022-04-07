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Документы на регистрацию трех партий подаются в Казахстане - министр юстиции

Автор:  
Акбота Кузекбай
7 Апреля 2022, 11:55
Документы на регистрацию трех партий подаются в Казахстане - министр юстиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане подаются документы на регистрацию трех партий. Об этом сообщил министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подаются документы на регистрацию трех партий. Среди них есть «Ел тірегі», «Байтақ». Но их документы неоднократно возвращались. В организационной группе должны быть указаны данные каждого человека. В некоторых случаях не соответствует ИИН людей, а в некоторых случаях лица, ушедшие из жизни, были включены в список организационной группы.

Также встречаются члены других партий. Эти люди должны быть исключены из списка по закону. При этом количество членов организационной группы не достигает соответствующего уровня», - рассказал Канат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената.

По словам министра, в случае невыполнения указанных законодательных требований представленные документы будут возвращены.

«Это, в свою очередь, является работой и обязанностью организаторов, то есть, они должны детально проверять списки и не допускать недостатков. Если они правильно подадут документы, то обязательно зарегистрируем.

Сейчас количество организационных групп для регистрации партии должно охватить 1000 человек, а количество членов партии должно составлять 20 тысяч», - отметил министр.


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