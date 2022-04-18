Документы четырех новых политических партий рассматривает Минюст

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день рассматриваются документы четырех новых политических партий. Об этом сообщил министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего, по его данным, с 2019 года на регистрацию политической партии свои документы подавали 10 инициативных групп. Три из них прошли первый этап: у них приняли уведомления и выдали подтверждения о принятии уведомлений. Две группы после получения подтверждения, которое действует полгода, дальнейшие работы по созданию партии не провели, и документы на регистрацию больше не предоставляли.

«На сегодняшний день рассматриваются документы четырёх партий (…) Партия «Халық дербестігі» прошла второй этап, получила подтверждение о принятии уведомления. Они провели свой съезд. По закону после того, как партия проводит учредительный съезд, она должна представить списки своих 20 000 кандидатов. Срок регистрации по закону приостановлен, происходит проверка членов партии на соответствие закону», - проинформировал К.Мусин во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Как пояснил министр, по трем партиям: «Ел тірегі», «Намыс», «Байтерек» - работа идёт на уровне первого этапа. То есть после уведомления о намерении создать партию была проведена проверка среди членов инициативной группы, которых должно быть не менее 1000 человек.

«Выявлены лица с некорректным ИИН, или ИИН, который не соответствует фамилии, имени, отчеству. К сожалению, были выявлены и умершие граждане, а также члены других партий. По закону, гражданин Казахстана может быть членом только одной политической партии, соответственно, в создании другой партии участвовать не может», - разъяснил Канат Мусин.