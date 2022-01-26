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Документальный фильм о трагических январских событиях в Казахстане презентовало агентство «Хабар»

26 Января 2022 16:34
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Документальный фильм о трагических январских событиях в Казахстане презентовало агентство «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций состоялась презентация документального фильма агентства «Хабар» о трагических январских событиях в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Перед показом фильма собравшиеся гости почтили память жертв самой страшной и кровавой трагедии в истории независимого Казахстана минутой молчания.

Фильм представляет собой нарезку из редких документальных кадров, рассказывающих о развитии событий с точной хроникой. Съемочной группой выстроена линия, где зрителю предоставляется полный фактаж событий, детали, а также заявления руководства страны.

Продолжительность документального фильма – 20 минут.

«Трагические дни января, конечно же, взбудоражили весь мир. В шоковом состоянии находились все казахстанцы. Для нас было важно показать весь трагизм ситуации, какая опасность повисла над нашей страной, над целостностью нашего государства. Поэтому на основе хроники, хронологии мы хотели показать весь ужас: как начинался, как развивался и во что бы он превратился, если бы не единение народа и четкие решения Главы государства. Для нас это большой урок, который мы должны проанализировать, изучить, но в любом случае, благодаря единению, думаем, мы преодолеем все кризисные ситуации и выйдем из этой ситуации более сильными», - отметил председатель правления АО «Агентство «Хабар» Ерлан Бекхожин.



Руководителем проекта и автором сценария выступила журналист, документалист, интервьюер, сценарист, телеведущая - Айгуль Адилова. Режиссер фильма - Алмас Саткенов.

По словам автора, на создание фильма ушло больше недели, была задействована команда из 7 человек.

Сегодня в 20:30 документальный фильм «Трагический январь: как это было» покажут на телеканале «Хабар».


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#История Казахстана   #Видео   #Кинематограф   #ЧП-2022   #Сила в единстве   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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