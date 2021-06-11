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    10:06, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Документальный фильм о Касым-Жомарте Токаеве покажет телеканал «Хабар»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство «Хабар» представляет двухсерийный документальный фильм «Преодоление» о Президенте Республики Казахстан Касым-Жомарте Кемеловиче Токаеве. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Кинолента расскажет историю становления личности второго Президента Независимого Казахстана и покажет его политический путь.

    Первая часть посвящена интересным фактам из биографии Главы государства. Во второй части зритель сможет оценить эффективность политической деятельности и узнать о заслугах Касым-Жомарта Токаева на мировой арене.

    Показ первой серии на канале «Хабар» состоится 11 июня в 21:30 часов, второй серии - 12 июня в 22:00 часов. Повтор двух частей документального фильма «Преодоление» зрители канала смогут увидеть в это воскресенье, 13 июня, в 22:00 и 22:40 часов.




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