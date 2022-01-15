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Документальный фильм «Новый Казахстан. Как это будет» подготовил Телерадиокомплекс Президента РК
15 Января 2022 14:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Телерадиокомплекс Президента РК анонсировал выход нового документального фильма «Новый Казахстан. Как это будет», передает МИА «Казинформ».
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В сообщении Телерадиокомплекса Главы государства говорится о том, что фильм будет показан на нескольких республиканских телеканалах.
«Трагические события первых дней 2022 года в Казахстане войдут в нашу историю, как «Алматинская трагедия».
Смотрите новый документальный фильм Телерадиокомплекса Президента РК «Новый Казахстан. Как это будет» сегодня на телеканалах:
«Астана TV» в 19:10;
«СТВ» в 19:30;
«Kazakh TV» в 20:20;
«Хабар» в 20:40;
«EL ARNA» в 21:30», - говорится в сообщении Телерадиокомплекса Президента РК.
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