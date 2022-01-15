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Документальный фильм «Новый Казахстан. Как это будет» подготовил Телерадиокомплекс Президента РК

15 Января 2022 14:42
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Документальный фильм «Новый Казахстан. Как это будет» подготовил Телерадиокомплекс Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Телерадиокомплекс Президента РК анонсировал выход нового документального фильма «Новый Казахстан. Как это будет», передает МИА «Казинформ».

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В сообщении Телерадиокомплекса Главы государства говорится о том, что фильм будет показан на нескольких республиканских телеканалах.

«Трагические события первых дней 2022 года в Казахстане войдут в нашу историю, как «Алматинская трагедия».

Смотрите новый документальный фильм Телерадиокомплекса Президента РК «Новый Казахстан. Как это будет» сегодня на телеканалах:

«Астана TV» в 19:10;

«СТВ» в 19:30;

«Kazakh TV» в 20:20;

«Хабар» в 20:40;

«EL ARNA» в 21:30», - говорится в сообщении Телерадиокомплекса Президента РК.



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#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Видео   #Политика   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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