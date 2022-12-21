Документ по страхованию профответственности медработников одобрили в Мажилисе

21 Декабря 2022, 11:22

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, в статье 270 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» законодательно закреплено право на страхование профессиональной ответственности медицинских работников на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью пациента при оказании ими медицинской помощи. В целях реализации юридической и финансовой защиты медицинских работников и гарантированных прав пациентов на возмещение вреда необходимо поэтапное внедрение системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников, что позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи», - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на пленарном заседании Мажилиса, представляя законопроект.

Она подчеркнула, что в международной практике для защиты медработников применяется система обязательного страхования профессиональной ответственностей путем создания фондов и ассоциаций (Швеция, Канада, Дания), а также через частные рынки (США, Германия, Япония, Турция).

«Обязанность страховать свою профессиональную ответственность возложена на медработников или на организации здравоохранения. Исходя из вышеизложенного международного опыта оптимальным механизмом страхования профессиональной ответственности медицинских работников с учетом развития казахстанского общества предложена адаптированная рыночная модель страхования по моделям США, Германии, Японии и Турции. В медицинских организациях создаются службы поддержки пациентов», - отметила министр.

Согласно данной модели рассмотрение жалобы будет осуществляться специальной комиссией с привлечением экспертов и заинтересованных сторон с применением элементов медиации, а также с привлечением профильных медицинских ассоциаций. На данном этапе вопрос может быть урегулирован в самой медорганизации.

«В случае несогласия пациента с решением Службы, жалоба может быть рассмотрена в территориальном подразделении Комитета медицинского и фармацевтического контроля для предоставления экспертного заключения. В случае вынесения положительного результата материалы по жалобе, в том числе заключением судебно-медицинской экспертизы будут переданы в страховую компанию, где была застрахована медицинская организация. Выплата компенсации за причиненный вред пациенту будет производиться страховой компанией. В случае отказа от выплаты и неудовлетворенности пациент имеет право обратиться в суд», - сказала глава Минздрава.

Размер страхового взноса будет определен с учетом степени ответственности медицинского работника на основании утвержденных актуарных расчетов в зависимости от степени риска.

«Исходя из вышеизложенного, Министерством предлагается разработанная адаптированная модель вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников через действующие страховые компании, с предельным объемом финансовой ответственности страховщика, с финансированием через тарифы медицинских услуг, где страхователем выступает работодатель, а медицинская организация заключает коллективный договор с страховой компанией», - добавила А. Гиният.