Доктрину достижения углеродной нейтральности до 2060 года разрабатывают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разрабатывается доктрина достижения углеродной нейтральности до 2060 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В декабре 2020 года на Саммите ООН по климатическим амбициям Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о намерении Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

«Для реализации заявленного курса при поддержке Правительства Федеративной Республики Германия мы разработали доктрину достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года. Доктрина является первым документом по долгосрочному видению потенциала сокращения выбросов парниковых газов в Казахстане. Необходимы дополнительные инвестиции и технологические решения. Мы также осознаем важность справедливого перехода в условиях декарбонизации экономики. Низкоуглеродная политика приведет к поэтапному отказу от ископаемых ресурсов», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на первом центральноазиатском форуме «Региональное сотрудничество и пути совместных действий для достижения углеродной нейтральности» в Туркестане.

«Мы понимаем, что планирование и переход на зеленый рост должен включать все вопросы, в том числе социальные, гендерные, образования населения, будущее развитие новых профессий и навыков, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. При этом важно не только предоставление рабочих мест, но и развитие доступа к образованию и разработка мер социальной защиты. Принцип социально-справедливого перехода - один из руководящих принципов декарбонизации», - подчеркнул глава Минэкологии.

Отметим, что на данный момент 124 страны взяли на себя обязательство достигнуть углеродной нейтральности до 2050 года, что в совокупности составляет примерно 70% глобального ВВП и выбросов СО2.

Стоит отметить, что основные производства центральноазиатских стран по-прежнему зависят от угля и Казахстан особенно. Переход на зеленую энергию неизбежно приведет к существенным трудностям при перезагрузке энергетического сектора и экономики в целом. Однако, становление на зеленые рельсы будет способствовать социально-экономическому развитию регионов и снижению негативных воздействий на климат, включая здоровье человечества.

На пути к декарбонизации экономики Казахстан стал первопроходцем в принятии климатической политики посредством разработки моделей углеродной нейтральности по различным сценариям.