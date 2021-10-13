Доктрина углеродной нейтральности должна учитывать насущные потребности экономики - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана», рассказал о проекте Доктрины углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня вашему вниманию будет представлен проект Доктрины углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года. Доктрина предусматривает базовые подходы к низкоуглеродной трансформации в экономике и промышленности. Министр экологии, геологии и природных ресурсов более подробно представит видение Правительства в своем докладе. Забегая вперед, хочу подчеркнуть, что доктрина в конечном варианте должна быть прагматичной, рациональной и учитывать насущные потребности нашей экономики с учетом ее специфики и структуры. Это крайне важно», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления.

Напомним, сегодня в Нур-Султане начала свою работу международная конференция «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана». В мероприятии принимают участие Президент Касым-Жомарт Токаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, также высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества.