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    17:47, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Доктрина углеродной нейтральности должна учитывать насущные потребности экономики - Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана», рассказал о проекте Доктрины углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня вашему вниманию будет представлен проект Доктрины углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года. Доктрина предусматривает базовые подходы к низкоуглеродной трансформации в экономике и промышленности. Министр экологии, геологии и природных ресурсов более подробно представит видение Правительства в своем докладе. Забегая вперед, хочу подчеркнуть, что доктрина в конечном варианте должна быть прагматичной, рациональной и учитывать насущные потребности нашей экономики с учетом ее специфики и структуры. Это крайне важно», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления.

    Напомним, сегодня в Нур-Султане начала свою работу международная конференция «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана». В мероприятии принимают участие Президент Касым-Жомарт Токаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, также высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества.

    Теги:
    Президент Международная деятельность РК Президент Казахстана Экология Главная Минэкологии
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