«Доктор Смерть» во Франции получил пожизненный срок за отравление пациентов

Бывший анестезиолог Фредерик Пешье отравил 30 человек, 12 из них скончались. Самым млашим пострадавшим от его действий стал четырехлетний ребенок, переживший две остановки сердца во время удаления миндалин. Самой старшей жертве было 89 лет.

— Вы — Доктор Смерть, убийца и отравитель. Вы опозорили всех врачей. Вы превратили эту клинику в кладбище, — заявили прокуроры на прошлой неделе.

Фредерик Пешье впервые попал в поле зрения следствия восемь лет назад, когда его заподозрили в отравлении пациентов в двух клиниках в Безансоне в период с 2008 по 2017 год.

Хотел выглядеть героем

По словам прокурора Кристин де Кюррез, Пешье подмешивал лекарство в капельницы коллег с обезболивающим или наркозом, чтобы вызвать остановку сердца у их пациентов. Причины его действий были разными. Иногда Пешье сам спасал отравленных им пациентов, чтобы потом выглядеть героем.

Его первой жертвой стала 36-летняя Сандра Симард, сердце которой внезапно остановилось во время плановой операции на позвоночнике. Пешье спас ее, но женщина впала в кому. Выступая в суде, она рассказала, что последствия операции останутся с ней на всю жизнь.

Анализ ее капельниц показал, что концентрация калия в них в 100 раз превышала норму, и об этом было сообщено местным прокурорам.

«Я всегда соблюдал клятву Гиппократа»

Морган Ричард, адвокат нескольких потерпевших, заявил в суде, что Пешье использовал пациентов как «пушечное мясо, как оружие», чтобы дискредитировать коллег, которые были потрясены необъяснимыми побочными эффектами у своих пациентов.

По словам прокуроров, таким способом подсудимый оказывал психологическое давление на врачей, с которыми конфликтовал, и «удовлетворял свою тягу к власти».

Во время расследования Пешье утверждал, что большинство случаев отравления были результатом «медицинских ошибок» его коллег. При этом на суде он заявил, что в одной из двух клиник, где он работал, был человек, отравлявший пациентов, но, как утверждал Пешье, это был не он.

— Я говорил это раньше и повторю снова: я не отравитель… Я всегда соблюдал клятву Гиппократа, — заявил бывший анестезиолог.

На подачу апелляции у Пешье есть 10 дней, в этом случае в течение года будет проведен повторный судебный процесс.

Ранее сообщалось, что немецкого врача обвиняют в убийстве 15 пациентов с использованием смертельной комбинации лекарств.