Доклад комиссии по торговле людьми и защите прав граждан презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась презентация специального аналитического доклада комиссии по правам человека при Президенте РК «Актуальные проблемы защиты социально-экономических, трудовых, гражданских и культурных прав граждан и иных лиц в сфере противодействия торговле людьми в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе презентации с приветственным словом выступил заместитель акима города Максат Кикимов. Он заявил, что доклад получил позитивную оценку Главы государства, международных и национальных экспертов и был издан отдельным тиражом на казахском, русском и английском языках при техническом содействии миссии международной организации по миграции в Казахстане.

В своем выступлении председатель комиссии Игорь Рогов отметил важность презентуемого доклада комиссии и обратил особое внимание на укрепление механизмов взаимодействия государственных органов с НПО и кризисными центрами в сфере борьбы с торговлей людьми, а также в сфере оказания специальных социальных услуг жертвам трафика всех категорий, особенно временно пребывающим в Казахстане иностранным гражданам и лицам без гражданства, оказавшимися жертвами торговли людьми на территории Казахстана.

«Надо отметить, что этот доклад уже начал работать, предложения начали реализовываться, в частности, ряд рекомендаций: план мероприятии по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, также план первоочередных мер в области прав человека, который утвержден Правительством 11 июня 2021 года в целях реализации указа Президента «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека», - сказал И. Рогов.

Члены и эксперты комиссии Тастемир Абишев и Виталий Воронов, представляя доклад, рассказали о его важности. В ходе презентации отмечалось, что доклад содержит сравнительный анализ национального законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты прав уязвимых трудящихся-мигрантов и жертв торговли людьми всех категорий в соответствии с нормами международных договоров, ратифицированных Казахстаном; оценку деятельности уполномоченных государственных органов; конкретные шаги по дальнейшему совершенствованию механизмов защиты гражданских, социально-экономических, трудовых и культурных прав жертв торговли людьми.

Тастемир Абишев особо подчеркнул, что в новом проекте социального кодекса будет норма о том, что временно проживающие на территории республики иностранные граждане будут иметь доступ на получение специальных социальных услуг. Она будет принята до конца этого года.

Кроме того, спикер заявил, обеспечение полного соблюдения прав лиц, ставших жертвами торговли людьми, является актуальным на сегодняшний день. По оценкам, ежегодный доход от торговли людьми в мире составляет 150 млрд долларов – это крупнейший в мире источник незаконной прибыли после незаконной торговли оружием и наркотиками. Преступники наживаются на бедственном положении людей.

Он добавил, что в подготовке доклада приняли участие Виталий Воронов, Зульфия Байсакова, Салтанат Сыздыкова, Алия Белоносова и Жумажан Жолдасбеков.

На презентации участвовали исполняющий обязанности Координатора Международной организации по миграции по Центральной Азии Евгений Хон, заместитель начальника Департамента полиции города Рустам Абдрахманов, руководители государственных и правоохранительных органов, представители органов исполнительной, представительной и судебной ветвей власти города Алматы, ученые-правоведы, руководители и сотрудники международных организаций, аккредитованных в Казахстане, представители НПО и кризисных центров, адвокатуры, организаций образования, здравоохранения и культуры, бизнеса и средств массовой информации.

Выступавшие на презентации эксперты дали высокую оценку положениям специального доклада Комиссии по правам человека и отметили начавшуюся практическую реализацию их рекомендаций Правительством и Парламентом Республики Казахстан.