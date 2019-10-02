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Доказал всему миру, что готов к большим боям - Батыр Джукембаев

2 Октября 2019 00:43
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Доказал всему миру, что готов к большим боям - Батыр Джукембаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-профессионал Батыр Джукембаев (17-0; 13КО) по приезду в Алматы прокомментировал свою победу над экс-чемпионом мира Мигелем Васкесом (41-8, 15 КО), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мой соперник - сильный мексиканец, бывший чемпион мира, нам нужно было его переиграть во всех аспектах. И мы это сделали благодаря четкому плану. По итогам 10 раундов я уверенно его выиграл и доказал всему миру, что готов к большим боям. На нас уже обратили внимание такие платформы, как - DAZN и промоушен Golden Boy. Уже будем вести конкретные переговоры. В конце года хочу провести еще один титульный бой. И очень благодарен всем, кто меня поддерживает», - поделился Батыр Джукембаев.


1 октября непобежденный казахстанец вернулся из Канады на родину после титульного поединка. В аэропорту Алматы его встречали близкие и болельщики.


Отметим, 28-летний Батыр Джукембаев 26 сентября в городе Монреаль (Канада) победил топового мексиканца, экс-чемпиона мира Мигель Васкеса (41-8, 15 КО) и завоевал чемпионские титулы WBA Continental и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе. Это его 17-я победа в профи-ринге.

Всего за 2,5 года казахстанец уже завоевал четыре чемпионских пояса. До этого Батыр успел взять пояса IBO International и WBC Continental Americas. Авторитетное издание #Boxrec среди всех 2 тысячи боксеров этого дивизиона поставило Батыра на 19-е место.

Поздравил Батыра одним из первых олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов.


«Поздравляю Батыра с этой важной победой. Эти чемпионские пояса доказывают, что Батыр стал топовым боксером первого полусреднего веса. В будущем, я уверен, что Батыр станет основным чемпионом мира, потому что его манеру ведения боя уже высоко оценили специалисты из США и Канады», - отметил он.


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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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