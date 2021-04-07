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    12:50, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Доходят ли требования казахстанцев до власти - комментарий Берика Уали

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доходят ли требования казахстанцев до власти, рассказал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в ходе интервью на телеканале «Хабар 24», передает МИА «Казинформ».

    «По Вашему мнению, концепция «Слышащего государства» на сегодняшний день реализуется достаточно эффективно. Однако мы знаем случаи, когда люди выходили на площади, на митинги, чтобы таким образом донести свои чаяния. Доходят ли эти требования до власти, слышат ли их?» - задал вопрос гостю программы ее ведущий Ануарбек Жалел.

    «Президент на заседании НСОД озвучил необходимость внесения изменений в закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». Данный закон не менялся уже более 25 лет за 30-летнюю историю независимого Казахстана. Глава государства инициировал норму об уведомительном принципе организации митингов. Как вы знаете, закон уже принят. И с момента его принятия количество проведенных мирных собраний увеличилось почти в 10 раз, то есть теперь все, кто хочет высказать свою позицию, могут это сделать. Все заявления, мнения, несомненно, доходят до нас, мониторятся, ведется соответствующая работа», - ответил Берик Уали.

    По словам пресс-секретаря Главы государства, все поступающие обращения, в зависимости от характера вопроса, направляются для рассмотрения в уполномоченные центральные и местные органы, а также в отделы Администрации.


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