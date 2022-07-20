20 Июля 2022 18:18

Доходы и расходы за первое полугодие показали в Казахстанской федерации шахмат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов отметил, что доходы Федерации за первое полугодие 2022 года составили 192 млн тенге, а расходы - 175 млн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным спикера, 93 млн тенге из 192 млн - это спонсорская поддержка из частных источников, 74 млн - спонсорская поддержка из государственных источников - эти средства были выделены на проведение этапа женского Гран-при. 15 млн тенге - взносы шахматистов на участие в турнирах. Более 8 млн - это прочие доходы.

Расходы составили 175 млн тенге. Средства были направлены на фонд оплаты труда персонала, на заработную плату персонала, обязательные пенсионные взносы и социальное медстрахование, взносы ОСМС и в ФИДЕ за проведение этапа женского Гран-при, организацию и проведение турниров в Казахстане, командировочные расходы и так далее.

Дармен Садвакасов также заявил, что спонсорские выплаты были направлены на поддержку спортсменов.

«Здесь, к сожалению, мы видим дисбаланс. Из 28 млн тенге спонсорской поддержки 24 млн были выделены Бибисаре Асаубаевой и ее тренерам. 1,3 млн тенге выделены Казыбеку Ногербеку за выступление на чемпионате мира по быстрым шахматам и его тренеру, еще по 800 тыс. тенге выделены Назерке Нургали и ее тренеру, Даниялу Сапенову и его тренеру за выступление на чемпионате мира по быстрым шахматам», - отметил вице-президент КФШ.

По его словам, за первое полугодие 2022 года спортсменам и тренерам выплачено около 28,5 млн тенге, а за 2021 год - около 23 млн тенге.

«В прошлом году распределение спонсорской поддержки было довольно сбалансировано, очень большое количество наших талантов получало эту поддержку, даже если она относительно не большая, но она была. Для многих юниоров это важная поддержка, но, к сожалению, в первом полугодии 2022 года мы отмечаем дисбаланс. Большинство талантов не получило поддержки, соответственно федерация в своей дальнейшей работе будет придерживаться трех ключевых принципов. Это принцип сбалансированной поддержки, принцип меритократии, принцип прозрачности», - отметил Д. Садвакасов.

Кроме того, вице-президент КФШ отметил, что в прошлом году со стороны Министерства культуры и спорта на шахматы было выделено всего порядка 30 млн тенге: «Это на все спортсмены, на целый год. Это безусловно недостаточное финансирование», - заявил спикер.

Спикер считает, что для комфортного существования и реализации всех планов федерации необходимо около 3 млн долларов в год – это порядка 1,5 млрд тенге.

«Если говорить по минимальным возможным уровням финансирования, которые позволят поддерживать шахматы, то, наверное, это в районе 700-800 тыс. долларов в год», - ответил он.

Ранее Дармен Садвакасов заявил , что высказывание гроссмейстера Бибисары Асаубаевой касательно 3 млрд тенге, оказалось неожиданностью.