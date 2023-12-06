Доходы таксистов увеличились на 20% в Казахстане

Доходы предприятий транспорта от услуг такси, по данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, с начала года составили 4,7 млрд тенге — на 20,7% больше в денежном выражении, чем за аналогичный период 2022 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Finprom.kz.

— Согласно обновленным данным, за январь–октябрь 2023 года услугами такси воспользовались 41,6 млн человек — на 3,7% больше, чем за январь–октябрь 2022 года. Отметим: в целях получения данных, сопоставимых с аналогичным периодом прошлого года, основные показатели за 2022 год переформированы и пересчитаны, — говорится в сообщении.

Цены на проезд в такси в ноябре 2023 года почти не изменились, увеличившись лишь на 0,1% к октябрю. В прошлом месяце услуги такси подорожали на 2,4%, а самый заметный месячный рост в текущем году был отмечен в сентябре: на 2,6%. За год проезд в такси подорожал сразу на 11,3%. Для сравнения: годом ранее удорожание составляло 9,7%.

Цены на проезд в такси выросли в 18 из 20 регионов РК. Наибольшее годовое удорожание пришлось на Алматы (сразу на 40,5%), следом идут Актюбинская и Абайская области (на 22,1% и на 13,3% соответственно).

Меньше всего цены выросли в Западно-Казахстанской области и Астане: на 1,8% в каждом из регионов.

В то же время в Карагандинской области цены на проезд в такси по сравнению с ноябрем 2022 года не изменились, а в Восточно-Казахстанской области — и вовсе снизились на 6%.