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    10:18, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Доходы свыше 300 млн тенге скрывали столичные алиментщики

    алименты
    Фото: freepik.com

    В Астане должников по алиментам скрывали свои доходы свыше 300 млн тенге в электронных средствах платежей, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичную прокуратуру.

    - Выявлены должники, которые скрывали свои доходы свыше 300 млн тенге в электронных средствах платежей – «электронных кошельках». К примеру, недобросовестный должник в течение 5 лет не платил своим двум детям алименты при наличии долга 5 млн тенге. При этом пополнил свой кошелек на 6 млн тенге и распорядился ими для собственных нужд. В другом случае, 33-летний алиментщик приговором суда осужден за уклонение от уплаты алиментов к 1 году ограничению свободы с привлечением к 100-часовому принудительному труду, - говорится в сообщении.

    Отмечается, всего с начало года мерами прокурорского реагирования в пользу 250 детей обеспечено взыскание 87 млн тенге.

    За неисполнение судебных актов привлечено к административной ответственности 98 должников, к уголовной - 10.

    Теги:
    Закон и право Дети Астана Прокуратура Долги по алиментам Алименты
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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