Доходы свыше 300 млн тенге скрывали столичные алиментщики

- Выявлены должники, которые скрывали свои доходы свыше 300 млн тенге в электронных средствах платежей – «электронных кошельках». К примеру, недобросовестный должник в течение 5 лет не платил своим двум детям алименты при наличии долга 5 млн тенге. При этом пополнил свой кошелек на 6 млн тенге и распорядился ими для собственных нужд. В другом случае, 33-летний алиментщик приговором суда осужден за уклонение от уплаты алиментов к 1 году ограничению свободы с привлечением к 100-часовому принудительному труду, - говорится в сообщении.