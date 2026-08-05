Доходы от сектора туризма снизились в Турции

Во втором квартале этого года доходы Турции от туризма сократились на 2,6% по сравнению с прошлым годом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

По данным Института статистики Турции (TÜİK), во втором квартале 2026 года доходы страны от сектора туризма составили $15,865 млрд, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основную часть поступлений — $15,656 млрд — обеспечили иностранные туристы, еще $209,5 млн пришлось на транзитных пассажиров. Около 15,6% туристических доходов сформировали так называемые «гурбетчилер» — граждане Турции, постоянно проживающие за рубежом.

За отчетный период страну посетили 15,58 млн человек, что на 5,1% меньше в годовом выражении. При этом средние расходы туристов за ночь выросли до $113.

Наиболее популярной целью поездок в Турцию остались отдых, развлечения и культурные мероприятия — их указали 71,3% посетителей. Еще 16,6% приехали для посещения родственников и друзей.

В то же время расходы жителей Турции на зарубежные поездки увеличились на 7,4% и достигли $2,96 млрд. Число граждан, выезжавших за границу, выросло на 16,5% — до 3,43 млн человек.

Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил, что, несмотря на геополитические риски, годовой объем туристических доходов сохраняется на уровне $65,2 млрд. По его словам, власти продолжают поддерживать отрасль за счет налоговых льгот, программ финансирования и мер по развитию круглогодичного туризма.

Ранее мы писали, что для пространства Организации тюркских государств разрабатываются новые инициативы, которые должны сделать путешествия между странами проще, а культурное сотрудничество — активнее.