Доходы бюджета России от нефти и газа упали до 4,6 трлн рублей

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России за январь–июль 2026 года снизились на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным министерства финансов РФ, нефтегазовые доходы федерального бюджета за первые семь месяцев 2026 года составили около 4,6 трлн рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года.

Снижение нефтегазовых доходов преимущественно связано с падением цен на нефть в предыдущие периоды.

Как уточнили в ведомстве, объем нефтегазовых доходов федерального бюджета за январь–июль 2026 года при этом превысил их базовый уровень.

Кроме того, дополнительные нефтегазовые доходы, накопленные в периоды высоких цен на нефть, позволяют компенсировать их снижение в менее благоприятные периоды за счет средств Фонда национального благосостояния. Как отметили в министерстве, это помогает поддерживать стабильность бюджета.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

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