    08:23, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Доходы бюджета Казахстана выросли почти на 17% и превысили план

    По итогам I квартала 2026 года доходы государственного бюджета исполнены на 104,4%, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    При плане 6,2 трлн поступило 6,4 трлн тенге. Перевыполнение — 268,7 млрд тенге, по сравнению с 2025 годом рост составил 930,6 млрд тенге (+16,9%)

    Превышение плана зафиксировано как по республиканскому, так и по местным бюджетам.

    Рост обеспечен за счет цен на экспортные товары Казахстана, увеличения объемов реализации товаров и услуг, а также результатами налогового и таможенного администрирования.

    Напомним, что по итогам января–февраля 2026 года доходная часть республиканского бюджета Казахстана была исполнена с превышением плана.

    Динара Жусупбекова
