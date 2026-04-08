Доходы бюджета Казахстана выросли почти на 17% и превысили план

При плане 6,2 трлн поступило 6,4 трлн тенге. Перевыполнение — 268,7 млрд тенге, по сравнению с 2025 годом рост составил 930,6 млрд тенге (+16,9%)

Превышение плана зафиксировано как по республиканскому, так и по местным бюджетам.

Рост обеспечен за счет цен на экспортные товары Казахстана, увеличения объемов реализации товаров и услуг, а также результатами налогового и таможенного администрирования.

Напомним, что по итогам января–февраля 2026 года доходная часть республиканского бюджета Казахстана была исполнена с превышением плана.