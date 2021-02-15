Доходами с раскрутки денег заманивали интернет-мошенники туркестанцев

ЖЕТЫСАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали двух подозреваемых в онлайн-мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В дежурную часть Жетысайского районного отдела полиции с заявлением обратилась местная жительница о том, что неизвестные лица через социальные сети пригласили в ее одну из групп и предложили доход с раскрутки денег.

Доверившись, потерпевшая вложила 980 тысяч тенге. Однако после перевода денег, мошенники скрылись. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье «Мошенничество» УК РК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП в течение суток задержали двух подозреваемых в мошенничестве. Ими оказались две местные жительницы, которые через созданную в социальных сетях группу входили в доверие к гражданам и обманным путем выманили деньги у потерпевших. Подозреваемые находятся под подпиской. В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям.