Доходами с раскрутки денег заманивали интернет-мошенники туркестанцев
В дежурную часть Жетысайского районного отдела полиции с заявлением обратилась местная жительница о том, что неизвестные лица через социальные сети пригласили в ее одну из групп и предложили доход с раскрутки денег.
Доверившись, потерпевшая вложила 980 тысяч тенге. Однако после перевода денег, мошенники скрылись. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье «Мошенничество» УК РК.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП в течение суток задержали двух подозреваемых в мошенничестве. Ими оказались две местные жительницы, которые через созданную в социальных сетях группу входили в доверие к гражданам и обманным путем выманили деньги у потерпевших. Подозреваемые находятся под подпиской. В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям.