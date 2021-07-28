Доход на «раскрутке денег» обещала мошенница жителям Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аферистка из Кызылординской области обманным путем завладела деньгами жительницы Туркестанской области, пообещав ей доход от «раскрутки денег», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«В дежурную часть Байдибекского РОП с заявлением об интернет-мошенничестве обратилась жительница Алматинской области. Со слов потерпевшей, неизвестные обманным путем выманили у нее деньги, обещая увеличить доход на «раскрутке денег». Женщина рассказала, что перевела деньги на счёт жителя Байдибекского района и осталась ни с чем. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».

С целью раскрытия преступления, полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В рамках следственных действий, в течение 20 дней, оперативники задержали подозреваемую, жительницу Кызылординской области и доставили в районный отдел. Пожилая женщина полностью призналась в содеянном. Похищенные деньги она потратила на собственные нужды. Впоследствии аферистка возместила ущерб потерпевшей в полном объёме», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, подозреваемая создала в социальных сетях специальную группу, куда регистрировала пользователей и входила к ним в доверие. Представляясь сотрудницей компании, она предлагала жертвам вкладывать деньги в «раскрутку денег» и обещала за 4 дня 50% дохода. Доверившись аферистке, одна из потерпевших перевела на её счёт 400 тысяч тенге, однако обещанного так и дождалась. Поняв, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась за помощью к полицейским.

В настоящее время проводится досудебное расследование, и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Министерстве внутренних дел заявляли о росте интернет-мошенничества в Казахстане.