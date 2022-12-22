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Договоры о союзнических отношениях и демаркации границы подписали президенты Казахстана и Узбекистана

22 Декабря 2022, 18:03
Договоры о союзнических отношениях и демаркации границы подписали президенты Казахстана и Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан и Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахско-узбекской государственной границы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщалось, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели переговоры в узком составе и с участием официальных делегаций двух государств.

Приоритетное внимание президенты уделили укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, развитие кооперации в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, транзитного потенциала и транспортной логистики. Также обсуждалось взаимодействие в образовательной и культурно-гуманитарной сферах.


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