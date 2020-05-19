Договоры гарантированного закупа сельхозпродукции признают «твердым залогом» в банках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о мерах поддержки агропромышленного комплекса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет расширен механизм финансирования путем введения форвардных контрактов, отсрочки и реструктуризации по кредитам КазАгро. Кроме того, договоры гарантированного закупа сельхозпродукции будут признаны «твердым залогом» в банках», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

По его словам, планируется расширить категорию субсидируемого сырья.

«В пилотном режиме будет внедрен механизм финансирования по принципу «от поля до прилавка». Данная мера направлена на обеспечение постоянного закупа и сбыта аграрной продукции», - заключил глава ведомства.