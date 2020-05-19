Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Договоры гарантированного закупа сельхозпродукции признают «твердым залогом» в банках

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Мая 2020, 10:00
Договоры гарантированного закупа сельхозпродукции признают «твердым залогом» в банках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о мерах поддержки агропромышленного комплекса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет расширен механизм финансирования путем введения форвардных контрактов, отсрочки и реструктуризации по кредитам КазАгро. Кроме того, договоры гарантированного закупа сельхозпродукции будут признаны «твердым залогом» в банках», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

По его словам, планируется расширить категорию субсидируемого сырья.

«В пилотном режиме будет внедрен механизм финансирования по принципу «от поля до прилавка». Данная мера направлена на обеспечение постоянного закупа и сбыта аграрной продукции», - заключил глава ведомства.


Правительство РК   Банки   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане