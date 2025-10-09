Договорные матчи в футболе и миллионы на ставках - мнение депутата

В текущем году Генеральная прокуратура выявила финансовые нарушения на сумму 110 миллионов тенге в ФК «Актобе». Речь идет о возможных связях представителей «Актобе» с букмекерскими конторами. Своим мнением с корреспондентом Kazinform на этот счет поделился депутат Мажилиса Парламента РК, известный спортивный функционер Данияр Каскарауов.

— Ситуация требует не только реакции правоохранительных органов, но и комплексного анализа всей модели взаимодействия между спортивными организациями и представителями игорного бизнеса. Футбол - это общественный институт. Его успехи или поражения влияют на общественное настроение, особенно среди молодёжи. Подобные сигналы о вмешательстве со стороны букмекерских структур в итоговые результаты матчей крайне тревожны. Мы должны не допустить подмены спортивной конкуренции финансовыми интересами сторонних игроков, — сказал Данияр Каскарауов.

Депутат подчеркнул, необходимость выработки превентивных механизмов.

— Законодательные и регуляторные меры должны опережать проблему. Необходимо ужесточить требования к спонсорским соглашениям между клубами и букмекерами, обеспечить прозрачность финансов и независимый аудит в спортивной сфере. Манипуляция результатами в интересах отдельных участников рынка подрывает доверие к соревнованиям, — считает Каскарауов.

По его словам, в стране необходимо сформулировать системный ответ на существующую угрозу.

— Считаю, Генеральной прокуратуре нужно на регулярной основе проводить проверки спортивных организаций как юридического лица, так и физлиц на предмет связей с букмекерами. Казахстанской федерации футбола после обнародованных фактов необходимо провести независимый мониторинг матчей с привлечением международных партнеров. При подписании контракта обязать клубы ввести ограничения на участие в ставках для игроков, судей и функционеров. В современном мире и в частности в нашей стране букмекерская деятельность является легальным бизнесом, регулируемый законом. Однако там, где она пересекается со спортом, особенно в форме скрытого влияния, важно провести чёткую границу. Футбол - это ведь не только соревнование, но и элемент общественного доверия. Его утрата станет ударом не только по репутации лиг и клубов, но и по самому смыслу спортивной культуры, — считает основатель бойцовского промоушена «Алаш Прайд».

Напоследок депутат акцентировал внимание, что в данном вопросе нужно действовать на опережение.

— Если меры будут приняты только после очередного громкого скандала — это будет запоздалая реакция. Прозрачность, этика и справедливость. Вот три опоры, на которых должен стоять казахстанский спорт. Со своей стороны я бы также рекомендовал вступить в Маколинскую Конвенцию Совета Европы о манипулировании спортивными соревнованиями. Конвенция Маколин позволяет государственным органам сотрудничать со спортивными организациями, операторами букмекерских контор и организаторами соревнований в целях предотвращения, выявления и наказания за манипулирование спортивными соревнованиями. Она предлагает общую правовую основу для международного сотрудничества в ответ на глобальные угрозы, — подчеркнул Данияр Каскарауов.

Добавим, что согласно данным компании Sportradar, Казахстан входит в топ-5 стран мира по числу матчей с аномальной букмекерской активностью.