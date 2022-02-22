Договор с логотипом банка присылают мошенники в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области предупреждают жителей региона о новой схеме интернет-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, жительница Петропавловска лишилась четырех миллионов тенге, поверив мошеннику, который прислал ей «договор» с банком.

Женщине позвонил якобы сотрудник Halyk bank. По старой схеме мошенник сообщил, будто кто-то пытается оформить на её имя кредит в сумме четыре миллиона тенге, и предложил отменить эту операцию. По словам горожанки, она знала об этой уловке преступников и не поверила. Но звонивший прислал ей в WhatsApp «договор» об аннулировании кредита.

«Пересланная PDF-картинка была похожа на настоящий документ и содержала логотип банка. Доверившись преступнику, женщина оформила кредит почти на четыре миллиона тенге. Денежные средства она перевела на «страховой счёт», которым в действительности распоряжался мошенник. Лишь потом потерпевшая обратила внимание, что в «договоре» даже не было указано её имя. Поняв, что стала жертвой преступника, она обратилась в полицию», - рассказали в пресс-службе.

Преступника ищут.