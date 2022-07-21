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Договор о дружбе в XXI веке примут страны Центральной Азии
21 Июля 2022 11:40

Договор о дружбе в XXI веке примут страны Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил, что Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики наша встреча демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии, свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам. Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве», - сказал Касым-Жомарт Токаев на IV консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Встреча проходит в Чолпон-Ате. Уже состоялась церемония рукопожатия Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Ранее Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев посетили культурный центр «Дордой Номад». Главам государствам показали специально организованные игры кочевников.

20 июля Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят перспективы региональной интеграции в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире. По итогам саммита намечено подписание нескольких документов.


Фото: t.me/bort_01


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Автор:
Корреспондент

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