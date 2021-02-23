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    13:15, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Добыча нефти сократилась на Тенгизе в 2020 году из-за пандемии коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новоиспеченный гендиректор «Тенгизшевройл» Кевин Лайон рассказал, как повлияла пандемия коронавируса на добычу нефти в 2020 году, сколько средств выплатила компания государству и как развивается проект будущего расширения на Тенгизе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 2020 году ТШО извлекло 26,5 млн тонн сырой нефти, что составляет примерно 35% от общего объема добытой нефти в Казахстане.

    «Несмотря на вызванные сложности в связи с пандемией, мы сохранили высокий показатель», - сказал гендиректор.

    Он отметил, что из-за коронавируса добыча нефти сократилась по сравнению с 2019 годом.

    «Спрос упал по мировому рынку и это соответственно нашло свое отражение на нашей производственной деятельности», - добавил гендиректор.

    По его словам, ТШО дальше будет работать с соблюдением всех карантинных требований. Также рассматривается вопрос вакцинации сотрудников от коронавируса.

    Отметим, что на Тенгизском месторождении в 2019 году добыли 29,7 млн тонн нефти.

    Кроме того, гендиректор ТШО рассказал и о проекте будущего расширения (ПБР) и Проекте управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД). Компания на 80% завершила данный проект.

    «Эти результаты включают в себя успешное окончание трехлетней программы морских перевозок, в рамках которой 408 крупногабаритных модульных грузов были транспортированы из различных пунктов назначения в Тенгиз. Оставшиеся строительно-монтажные работы проектная группа ПБР-ПУУД продолжит осуществлять на территории РК», - добавил Кевин Лайон.

    Кевин Лайон также заявил, что в 2020 году сократились расходы на проект будущего расширения Тенгиз.

    «Мы использовали возможность сократить наши капительные расходы и и тем самым увеличить эффективность реализации нашей деятельности. Эти расходы направлены на то, чтобы закончить успешно проект ПБР-ПУУД с учетом действующих ограничений», - сказал спикер.

    Проект будущего расширения (ПБР) и Проект управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД) - это два интегрированных проекта, реализуемые ТШО одновременно. Реализация ПБР позволит увеличить объем добычи нефти на Тенгизском месторождении.

    Реализация ПБР направлена на расширение производственных мощностей, а ПУУД обеспечит полную загрузку перерабатывающих мощностей действующих на Тенгизе заводов путем снижения устьевого давления и повышения давления на шести действующих комплексных технологических линиях.

    По итогам 2020 года ТШО остается крупнейшим налогоплательщиком страны и вносит наибольший вклад в экономику страны, выплатив свыше 6,6 млрд долларов прямых платежей в бюджет. Компания также остается основным покупателем отечественных товаров, работ и услуг, инвестировав 3,5 млрд долларов в местных поставщиков, в том числе 2,4 млрд долларов в рамках ПБР-ПУУД.

    Всего во время пандемии компания выделила 10,7 млн долларов США (4,5 млрд тенге) для закупа необходимого медицинского оборудования, расходных материалов и строительства медучреждений, одновременно увеличивая мощности ПЦР-тестирования в регионе.




    Теги:
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