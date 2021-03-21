«Добрый плов» приготовила Ассамблея народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены таджикского этнокультурного объединения «Ситораи Сомон» регионального АНК приготовили таджикский плов для воспитанников клубного центра «Альрами» для лиц с ментальными нарушениями, передает МИА «Казинформ».

Член таджикского этнокультурного объединения Довлатов Сухроб рассказывает, что вкусный плов получается, когда его готовят с любовью.

- Хотя ингредиенты традиционного плова одинаковы, у каждого повара свой рецепт и хитрости в приготовлении плова, - рассказывает Сухроб Довлатов. – Для нашего плова мы отобрали самые лучшие продукты: говядину, рис, морковь. В качестве приправы использовали соль и зиру.

Администратор клубного центра «Альрами» Жанжигитова Жанна рассказывает, что члены таджикского этнокультурного объединения очень часто оказывают спонсорскую помощь в виде благотворительных обедов в честь праздника Наурыз и Курбан-айт.

- Наш клубный дом для лиц с ментальными нарушениями действует с 2001 года на волонтерских началах, с 2011 года мы заключили договор с акиматом и с этого времени реализуем государственный социальный заказ, - говорит Жанна Жанжигитова. - Два года назад благодаря поддержке руководства области и спонсорской помощи предпринимателей нам приобрели двухквартирный дом. Наши воспитанники занимаются творческой деятельностью и получают трудовые навыки.

Администрация клубного дома планирует выкупить также земельный участок в рассрочку сроком на десять лет для строительства отдельной столовой и фитнес-центра. В настоящее время идет процесс оформления документов. Жанна Жанжигитова сообщила, что для данных целей клуб объявил сбор денежных средств и просит откликнуться неравнодушных граждан внести посильную лепту.

- Выражаем огромную благодарность председателю и членам таджикского этнокультурного центра за вкусный плов, - сказала Жанна Жанжигитова. – Наши воспитанники по достоинству оценили его и признали очень вкусным.