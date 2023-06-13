Добиться снятия ограничений на экспорт животноводческой продукции поручил Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выработать комплекс мер по увеличению объема переработки отечественной животноводческой продукции поручил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинофрм».

«Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством индустрии выработать комплекс мер и алгоритм по увеличению объема переработки отечественной животноводческой продукции», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Также было поручено Министерству сельского хозяйства обеспечить получение статуса страны, свободной от ящура, до года.

«После этого добиться снятия ограничений, введенных Всемирной организацией здоровья животных, на экспорт животноводческой продукции. В целях ускорения процесса открытия экспортных рынков надо заранее провести переговоры со странами-импортерами, в том числе с использованием признания принципа регионализации», - добавил Алихан Смаилов.