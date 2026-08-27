До 5,4 тысячи теңге за килограмм: как подорожала баранина в Казахстане

В Казахстане продолжают расти цены на мясо: в июле 2026 года они оказались на 15,8% выше, чем годом ранее. Заметнее подорожала баранина — сразу на 27,9%. При этом производство свежего и охлажденного мяса за январь-июль достигло максимального показателя за весь период наблюдений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Energyprom .

Производство свежего и охлажденного мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и других животных семейства лошадиных в Казахстане заметно выросло. За январь-июль 2026-го в стране выпустили 48,2 тыс. тонн такой продукции — на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это максимальный показатель за январь-июль с начала ведения такой статистики в 1999 году. Годом ранее производство сократилось на 6,7%, до 44,1 тыс. тонн.

При этом за десять лет объем выпуска почти не изменился. В январе-июле 2016-го он составлял 47,2 тыс. тонн, то есть к 2026 году вырос лишь на 2,1%. За это время показатель неоднократно сокращался и восстанавливался. Минимум был зафиксирован в 2021-м, когда за январь–июль в Казахстане произвели 37,1 тыс. тонн мяса.

Фото: Kazinform

Потребление мяса и мясопродуктов населением при этом остается стабильным. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в первом квартале 2026-го на одного казахстанца пришлось в среднем 20,7 кг мяса и мясопродуктов, против 20,6 кг годом ранее.

Среди отдельных видов мяса наибольшие объемы потребления приходятся на говядину. В первом квартале 2026 года один житель страны потребил в среднем 6 кг такого мяса — столько же, сколько в аналогичном периоде 2021-го. Объем потребления свинины также практически не меняется: с 2021 года он остается на уровне около 0,8 кг за квартал. Потребление баранины в первом квартале 2026-го составило 1,1 кг на человека, против 1,2 кг годом ранее и 1,1 кг пять лет назад.

Что касается конины, в первом квартале 2021 года на одного жителя приходилось 1,8 кг, а в аналогичном периоде 2026-го — уже 2,2 кг. За последний год показатель увеличился на 5,5%. Среди четырех основных видов мяса за последние пять лет потребление конины также выросло заметнее всего.

Цены на мясо при этом растут значительно быстрее общей инфляции. В июле текущего года мясо подорожало на 15,8% по сравнению с июлем 2025-го. Годом ранее рост цен составлял 13,2%, в июле 2024-го — 4,1%, в июле 2023-го — 11,2%.

За последние месяцы темпы удорожания несколько замедлились. В июле 2026 года мясо выросло в цене на 0,7% за месяц, в июне — на 0,8%, в мае — на 1%. Для сравнения: во второй половине 2025-го месячное удорожание было намного заметнее: в августе цены увеличились на 2,9%, а в сентябре — ещё на 2,7%.

Рост цен был зафиксирован во всех регионах страны, однако его темпы заметно различаются:

область Жетысу - рост на 21,9%

Акмолинская и область Улытау - рост на 19,6%

Жамбылская область — на 17,4%

Северо-Казахстанская — на 17,1%

Туркестанская — на 16,7%

Восточно-Казахстанская - на 12,2%

Кызылординская - на 12,9%

Алматинская - на 13,6%.

При этом даже в регионах с минимальными показателями цены за год выросли более чем на 10%.

Среди отдельных видов мяса сильнее всего выделяется баранина.

Фото: Kazinform/ИИ

В июле 2026-го она стоила на 27,9% дороже, чем годом ранее. Говядина за тот же период подорожала на 15,1%, конина — на 14,4%, свинина — на 11,3%. Годом ранее сильнее всего — на 19,9% — выросла в цене говядина, тогда как баранина подорожала на 19,5%. В июле текущего года баранина уже заметно опережала остальные виды мяса по темпам роста цен.

Особенно резко баранина дорожала весной и в начале лета. В мае 2026 года цены выросли сразу на 4,7% за месяц, в июне — еще на 4,2%. Майский показатель стал максимальным с начала ведения статистики в 2011 году. До этого наибольшее месячное удорожание — на 4% — было зафиксировано в ноябре 2011-го. В июле 2026 года рост цен замедлился до 2,3%.

Министерство сельского хозяйства связывало повышение цен на баранину в апреле и мае с сезонным увеличением спроса перед Курбан айтом и отмечало отсутствие дефицита на внутреннем рынке. Однако удорожание продолжилось и после этого периода.

Рост цен на баранину наблюдается и на мировом рынке. В июле 2026 года международные цены на этот вид мяса достигли нового рекордного уровня. Удорожание было связано с ограниченным экспортным предложением из Океании и высоким импортным спросом. При этом Индекс цен на мясо ФАО в июле уменьшился за месяц на 2,8%.

Заметно различаются и розничные цены внутри Казахстана. В июле 2026 года килограмм говядины с костями в среднем по стране стоил 3,8 тыс. теңге. Наибольшая цена среди областных центров и городов республиканского значения была зафиксирована в Алматы (4,2 тыс. теңге за кг), наименьшая — в Актобе (3,4 тыс. теңге).

Баранина, включая бескостную, в среднем стоила 4,5 тыс. теңге за кг. Дороже всего она обходилась астанчанам (5,4 тыс. теңге), дешевле всего — жителям Кокшетау (3,8 тыс. теңге). Разница в стоимости баранины между этими городами достигла почти 1,7 тыс. теңге.

Средняя цена свинины, включая бескостную, составляла 3 тыс. теңге за кг. Самая высокая цена среди городов, по которым имеются данные, была зафиксирована в Актау (3,7 тыс. теңге), самая низкая — в Уральске (2,3 тыс. тг). Конина в среднем по стране стоила 4,3 тыс. теңге за кг. Дороже всего она обходилась в Петропавловске (4,7 тыс. теңге), дешевле всего — в Туркестане (4 тыс. теңге).

Ранее наш корреспондент изучил где в Казахстане дешевле покупать мясо и что выбрать для повседневного рациона — говядину или баранину.