До 250 часов в год: как ИИ сокращает время подготовки учителей к урокам

Учителя могут тратить несколько часов в день на подготовку к урокам, включая составление планов и других учебных материалов. Казахстанские разработчики предлагают использовать искусственный интеллект для автоматизации этой работы и высвобождения времени педагога непосредственно для обучения школьников, передает корреспондент агентства Kazinform.

На полях Августовской конференции педагогов в Астане представили казахстанскую разработку на основе искусственного интеллекта, созданную для помощи учителям при подготовке к урокам.

AI-ассистент педагога позволяет автоматически создавать расписания, календарно-тематические и краткосрочные планы уроков, презентации и видео. При этом разработчики уделили особое внимание тому, чтобы планы уроков могли учитывать уровень подготовки школьников.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

— Основное преимущество нашего продукта в том, что он помогает сократить рутинную нагрузку на учителей. Сейчас учителя тратят от часа до трех своих часов в день для подготовки к уроку. Вместе с нашей системой это будет занимать всего лишь до 5 минут, — рассказал один из авторов проекта и генеральный директор AI-платформы WONK Ерсайын Бекболатов.

Он отметил, что такая экономия времени позволяет педагогам больше сосредоточиться непосредственно на работе с учениками.

— Это экономия 12 часов в среднем за неделю и до 250 часов в год для одного учителя. В результате высвобождается значительное количество рабочего времени, которое можно направить непосредственно на обучение учеников, а не на заполнение документов, подготовку к урокам и другие рутинные задачи, — пояснил он.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Как рассказал генеральный директор AI-платформы WONK, разработка создавалась в Казахстане на протяжении последних трех лет. При этом к работе над системой привлекались учителя.

— С самого начала вся работа над продуктом велась здесь, в Казахстане. Мы занимаемся этим уже последние три года. У нас есть штат учителей, которые помогают нам с созданием планов уроков, — сказал он.

Отдельное внимание, по словам Ерсайына Бекболатова, уделяется тому, чтобы система была максимально простой и удобной для педагога.

— Система создана максимально удобно, чтобы учителю даже не приходилось пользоваться клавиатурой — все можно было сделать мышкой, и чтобы весь процесс проходил просто и быстро, — отметил он.

При подготовке планов уроков система также может учитывать, насколько хорошо ученики усваивают материал.

— Они основываются также на учениках. То есть, если ученики отстают, то планы уроков создаются с подсказками, чтобы ребятам было комфортно в изучении материала. Это тоже дает большую индивидуальность уроку и позволяет учителю лучше понимать потребности учеников, — отметил спикер.

По его словам, разработка уже используется в школах Кызылординской области. Также планируется запуск пилотных проектов в других регионах.

В настоящее время разработка используется в Кызылординской области. Кроме того, планируется запуск пилотного проекта в Акмолинской и Актюбинской областях, а также в Актау и других городах.

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