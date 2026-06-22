До 10 лет тюрьмы: Генпрокуратура предупредила казахстанцев о наказании за лазеры и БПЛА

В Казахстане за ослепление пилотов лазерами и создание помех самолетам с помощью дронов предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передает агентство Kazinform.

Использование лазерных устройств в отношении воздушных судов создает реальную угрозу безопасности полетов, жизни и здоровью пассажиров и членов экипажей, а также может повлечь серьезные последствия для гражданской авиации.

— 16 июля 2025 года в Уголовный кодекс внесены изменения, устанавливающие ответственность за создание помех управлению воздушным судном путем наведения лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов (ст.352-1 УК, вступил в законную силу 16.09.2025 г.). Статья предусматривает ответственность от уголовного проступка до тяжкого преступления. Санкции варьируются от штрафа до 10 лет лишения свободы в случае наступления тяжких последствий, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве пояснили, что выработан комплекс организационных, профилактических и правоохранительных мер, реализация которых направлена на укрепление авиационной безопасности, повышение эффективности межведомственного взаимодействия и предупреждение правонарушений, создающих угрозу жизни и здоровью пассажиров и членов экипажей воздушных судов.

— В целях обеспечения принципа неотвратимости наказания по каждому подобному факту будут возбуждаться уголовные дела, — отметили в Генпрокуратуре в ходе Межведомственного совещания, на котором были рассмотрены вопросы эффективности профилактической работы по предупреждению фактов ослепления пилотов воздушных судов лазерными устройствами при посадке и наборе высоты.

Организовано патрулирование районов предполагаемого расположения источников лазерного излучения, а также обеспечено своевременное установление и задержание виновных лиц. Пилоты и авиакомпании ориентированы на информирование правоохранительных органов обо всех случаях воздействия на экипажи воздушных судов.